Окупанти 9 разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину з Градів

Серпень, 26 в 9:15

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка під нічні обстріли потрапили три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

– Ніч з дев’ятьма обстрілами. Від ворожого вогню потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з Градів та важкої артилерії.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу.

Зараз дивляться

Люди не ушкоджені.

У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з Градів, у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій – на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко