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Факти / Україна

Окупанти 9 разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину з Градів

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Окупанти 9 разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину з Градів

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка під нічні обстріли потрапили три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

– Ніч з дев’ятьма обстрілами. Від ворожого вогню  потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з Градів та важкої артилерії.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу.

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Люди не ушкоджені.

У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів  з Градів, у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі ракетний обстріл  двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій – на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко

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