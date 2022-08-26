Серпень, 26 в 0:20

У Білому домі мають намір надати назву “операції” в Україні та призначити їй у командувачі генерала.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чиновників США.

Видання пише, що призначений генерал очолить навчання українських військових та допомогу Україні.

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– Назва операції офіційно визнає зусилля США в армії, схоже на те, як Пентагон назвав місії в Іраку та Афганістані “Операція Іракська свобода, “Операція Незмінна свобода” та “Операція Вартовий свободи”, – йдеться у повідомленні.

WSJ зазначає, що назви навчання та допомоги є бюрократичними, оскільки вони зазвичай передбачають довгострокове цільове фінансування та можливість спеціальної оплати праці та нагород для військовослужбовців, що беруть участь у цих процесах.

Видання додає, що вибір генерала відображає намір США створити командування, відповідального за координацію зусиль щодо забезпечення навчання та допомоги українцям впродовж багатьох років.

Нагадаємо, 24 серпня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на рекордні $2,98 млрд. Зазначені кошти підуть на фінансування закупівлі зброї та боєприпасів у оборонних підрядників.