Серпень, 26 в 14:13

Вже цього року Україна отримає “митний безвіз”. Відповідне рішення 25 серпня ухвалив Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Вчора Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій, – зазначив він.

За його словами, “митний безвіз” — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.

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– Прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску, – додав очільник уряду.

Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її диджиталізації, зокрема зручному розмитненню авто через Дію.

Шмигаль зауважив, що “митний безвіз” стане вже четвертим цього року – після “енергетичного безвізу” в березні та “транспортного” й “економічного” безвізів улітку.