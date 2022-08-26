Україна отримає “митний безвіз” цього року. Шмигаль назвав дату
Вже цього року Україна отримає “митний безвіз”. Відповідне рішення 25 серпня ухвалив Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Вчора Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій, – зазначив він.
За його словами, “митний безвіз” — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
– Прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску, – додав очільник уряду.
Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її диджиталізації, зокрема зручному розмитненню авто через Дію.
Шмигаль зауважив, що “митний безвіз” стане вже четвертим цього року – після “енергетичного безвізу” в березні та “транспортного” й “економічного” безвізів улітку.