Україна вже експортувала морем перший мільйон тонн зерна, мета – 3 мільйона щомісяця – Зеленський

Серпень, 26 в 23:25

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції.

– Сьогодні можемо зробити й перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку Росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога, – говорить президент.

Він наголосив, що “це на практиці означає, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту”.

Також він проінформував, що 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, а Україна має 70 заявок на прибуття суден на завантаження.

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