Серпень, 26 в 19:04

Спроба російських окупантів встановити баржі для альтернативної переправи через річку Дніпро замість Антонівського мосту не є на заваді ударам по цій конструкції ракетами HIMARS.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, чи можуть баржі, встановлені для переправи під Антонівським мостом у Херсонській області, бути на заваді ударам високомобільних ракетних систем залпового вогню HIMARS.

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– Ні, не буде (перешкодою. – Ред.). Я так розумію, що ми не поспішаємо і чекаємо, поки закінчаться всі роботи, щоб потім завдати удару. Як тільки перша машина поїде цим мостом, відразу ж буде завдано удару, – прогнозує він.

Він нагадав, що на максимальній дальності удару ракет GMLRS, які використовують системи HIMARS, точність удару становить менш як три метри.

Жданов прокоментував, що хоча поки що й немає точної інформації, але вдень 26 серпня були помітні вибухи на Антонівському мосту.

– Цілком можливо, що удар припав на ті баржі, які вони там намагаються прив’язати дротом до опор. На сьогодні ця споруда на вигляд – низка барж, встановлених уздовж Антонівського мосту, – сказав він.

Військовий експерт закликав дочекатися офіційних результатів ударів по мосту або повідомлень від місцевих жителів, щоб зробити висновки про цілісність барж і про те, наскільки все ще стоїть Антонівський міст.

Нагадаємо, за опублікованими відео ударів по мосту 26 серпня чітко видно, що атаки ЗСУ потрапили в ціль. При цьому наразі немає жодного офіційного підтвердження з боку українських захисників чи місцевої влади.

Оперативне командування Південь повідомило, що вранці 26 серпня два українські вертольоти Мі-8 завдали результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння і техніки противника, які, зокрема, розміщувалися недалеко від Дар’ївського мосту під Херсоном.