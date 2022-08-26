Серпень, 26 в 14:16

В окремих районах Київщини чутно звуки вибухів, але це не ворожа атака, а знешкодження вибухонебезпечних предметів, які не несуть небезпеки.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації на каналі у Telegram.

– Ситуація в області контрольована та спокійна. Будь ласка, зберігайте спокій. Щодо вибухів, які чують жителі в деяких районах області – триває знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вибухи контрольовані та не несуть небезпеки, – йдеться у повідомленні.

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В адміністрації додали, що подібні звуки вибухів мешканці Київської області можуть чути протягом дня.

У пресцентрі Київської ОВА закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та слідкувати за офіційними повідомленнями та сигналами тривоги.

Перед цим у соцмережах з’явились повідомлення про звуки вибухів у окремих районах Київської області.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня російські війська завдали удару по Чугуєву та Дергачах Харківської області.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація