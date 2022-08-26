Серпень, 26 в 16:06

Російські загарбники здійснили теракт проти цивільного населення та інфраструктури у селищі Чаплине у Дніпропетровській області.

Про це заявив заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук під час брифінгу 26 серпня.

– Це цілеспрямований теракт проти цивільної інфраструктури та мешканців, тому що це був комбінований обстріл із застосуванням ракет С-300 та Іскандер. Якщо С-300 має великий розліт, то Іскандер — це сучасна точна зброя, яка була зроблена для того, щоб обходити ППО, – зазначив він.

Лукашук нагадав, що 24 серпня окупанти обстріляли вокзал, внаслідок чого загорілися п’ять вагонів потяга. Крім того, постраждала автівка з переселенцями з Донецька, яка проїжджала поруч.

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За його словами, протягом тижня на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів померли 26 людей, з них 25 – у Чаплиному. Загалом поранені 42 людини.

Лукашук додав, що саме через станцію у селищі Чаплине відбувається евакуація з Покровська Донецької області. Ворог розумів, що у потягу перебувають цивільні люди.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу без світла залишились приблизно тисяча людей, зараз ДТЕК працює над відновленням електропостачання.

Фото: Офіс генпрокурора