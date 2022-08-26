ЗСУ завдали удару по Дар᾽ївському мосту під Херсоном – ОК Південь

Серпень, 26 в 14:23

Вранці 26 серпня два українських гелікоптери Мі-8 нанесли результативний удар по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля у Херсонській області.

– Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, зокрема щодо забезпечення контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена, – повідомляє оперативне командування Південь.

За даними наших військових, за минулу ніч РФ втратила 27 військових та 120-міліметровий міномет. Решта втрат ворога уточнюється.

Росія продовжує утримувати у Чорному морі два кораблі та підводний човен, споряджені 20 ракетами Калібр.

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