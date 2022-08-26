ЗСУ знайшли в бронежилетах окупантів дверцята від пожежного щита

Серпень, 26 в 11:44

У бронежилети для російських військових зашивають дверцята від пожежного щита.

Це українські захисники з’ясували, коли розпороли два таких елементи захисного одягу окупантів.

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В одному з бронежилетів лежала зігнута помаркована пластина, де місцями вже полущилась червона фарба.

Такий самий “захист” українські військові виявили й у іншому бронежилеті.

– Бронеплита російського солдата. Із якогось пожежного щита зігнута. Маркована. Дивіться на цю другу армію світу, – коментували, розпорюючи бронежилети загарбників, українські військові.

Після цього українські військові вирішили випробувати елементи захисту на міцність.

Але набої пробили наскрізь навіть дві плити, складені разом.

– Отак ідіть помирати за матінку-Росію, – підсумували на завершення експерименту українські захисники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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