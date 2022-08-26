ЗСУ знайшли в бронежилетах окупантів дверцята від пожежного щита
У бронежилети для російських військових зашивають дверцята від пожежного щита.
Це українські захисники з’ясували, коли розпороли два таких елементи захисного одягу окупантів.
В одному з бронежилетів лежала зігнута помаркована пластина, де місцями вже полущилась червона фарба.
Такий самий “захист” українські військові виявили й у іншому бронежилеті.
– Бронеплита російського солдата. Із якогось пожежного щита зігнута. Маркована. Дивіться на цю другу армію світу, – коментували, розпорюючи бронежилети загарбників, українські військові.
Після цього українські військові вирішили випробувати елементи захисту на міцність.
Але набої пробили наскрізь навіть дві плити, складені разом.
– Отак ідіть помирати за матінку-Росію, – підсумували на завершення експерименту українські захисники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.