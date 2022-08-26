ЗСУ знищили склад боєприпасів та вузол зв’язку окупантів на Півдні
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів РФ в Архангельському та Бурханівці на Півдні.
Атакували Збройні сили України напередодні й засоби протиповітряної оборони росіян у Херсоні та Нововоскресенському.
Ракетно-артилерійські підрозділи завдали уражень по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.
В Оперативному командуванні Південь уже підтвердили, що протягом доби армія Росії на Півдні України втратила:
- 20 військових,
- дві одиниці автотехніки,
- вузол зв’язку 98 парашутно-десантного полку в Дудчанах,
- склад боєприпасів у Нововоскресенському.
Остаточні втрати ворога станом на 26 серпня дорозвідуються.
У відповідь ворожі штурмовики та гелікоптери завдали п’яти ударів по українських позиціях уздовж лінії бойового зіткнення.
Українські військові не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
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