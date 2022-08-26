ЗСУ знищили склад боєприпасів та вузол зв’язку окупантів на Півдні

Серпень, 26 в 9:13

Українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів РФ в Архангельському та Бурханівці на Півдні.

Атакували Збройні сили України напередодні й засоби протиповітряної оборони росіян у Херсоні та Нововоскресенському.

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали уражень по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

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В Оперативному командуванні Південь уже підтвердили, що протягом доби армія Росії на Півдні України втратила:

20 військових,

дві одиниці автотехніки,

вузол зв’язку 98 парашутно-десантного полку в Дудчанах,

склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Остаточні втрати ворога станом на 26 серпня дорозвідуються.

У відповідь ворожі штурмовики та гелікоптери завдали п’яти ударів по українських позиціях уздовж лінії бойового зіткнення.

Українські військові не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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