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Факти / Україна

ЗСУ знищили склад боєприпасів та вузол зв’язку окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів РФ в Архангельському та Бурханівці на Півдні.

Атакували Збройні сили України напередодні й засоби протиповітряної оборони росіян у Херсоні та Нововоскресенському.

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали уражень по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

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В Оперативному командуванні Південь уже підтвердили, що протягом доби армія Росії на Півдні України втратила:

  • 20 військових,
  • дві одиниці автотехніки,
  • вузол зв’язку 98 парашутно-десантного полку в Дудчанах,
  • склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Остаточні втрати ворога станом на 26 серпня дорозвідуються.

У відповідь ворожі штурмовики та гелікоптери завдали п’яти ударів по українських позиціях уздовж лінії бойового зіткнення.

Українські військові не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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