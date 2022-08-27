Серпень, 27 в 11:52

Станом на сьогодні у Росії вже немає технічної можливості висадити з неба десант у Миколаєві.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов, розповідаючи про оперативну обстановку на фронті на своєму YouTube-каналі.

За його словами, після значних втрат у повномасштабній війні проти України повітряно-десантні війська РФ поповнили новими військовими, які часто навіть не мають відповідної підготовки.

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– Ні, у них уже такої можливості немає (скинути з неба десант на Миколаїв, – Ред.)… Сьогодні це неможливо технічно, тому що у всіх частинах повітряно-десантних військ РФ відбулася заміна особового складу внаслідок втрат. Причому зміна складу сталася кардинальна. І більша частина з тих, хто сьогодні воює у складі цих військ, найімовірніше, навіть не стрибали, не мають кількості стрибків і не проходили дострибкову підготовку, – наголосив Жданов.

Експерт уточнив, що окупанти свого часу могли скинути десант парашутним способом на Гостомель чи Васильків (Київська область), проте не використали цю можливість.

За інформацією Жданова, яка потребує уточнення, війська РФ здійснювали спробу скинути десант з вертольотів (парашутним способом) у Василькові. Проте загарбники помилилися, і невелика група десантників приземлилася в лісі, а не в місті.

А в Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення перший ворожий десант висаджувався не з парашутів, а у посадковий спосіб з вертольотів. Тобто сідав гелікоптер і висаджував десант.

На думку Жданова, армія РФ не наважилася на активну висадку десанту з неба через невпевненість в успіху та низький рівень підготовки.

У цьому контексті експерт розповів про інцидент, який стався під час спільних російсько-білоруських навчань Союзна рішучість.

– Російські війська висаджували десант біля Сувальського коридору, там, де найвужчий прохід між Калінінградом та Білоруссю, і внаслідок викидання у них навіть два десантники розбилися… І дві БМДшки вщент розбилися (бойові машини десанту, – Ред.), бо коли вони скидали техніку, парашутні системи не розкрилися. Можливо, це стало причиною – низька якість парашутних систем для техніки та низький рівень підготовки десанту: щоб не деморалізувати людей, що під час викидання хтось знову розіб’ється, вони і не використовують (висадку десанту з неба, – Ред.), – зазначив Жданов.

Як відомо, російські війська чи не щодня обстрілюють Миколаїв із різних видів озброєння. Вибухи в місті пролунали і вночі 26 серпня. За інформацією місцевої влади, прильоти були за межами Миколаєва.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова