Карта бойових дій на 27.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 27 в 11:46

На 185-ту добу повномасштабної війни російські військові зазнали поразки на шести напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 27.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував, що ворог нарощує сили та засоби радіоелектронної розвідки.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку, Росія утримує окремі підрозділи Західного військового округу задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України.

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Із ствольної артилерії обстріляно район села Товстодубове Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни.

Авіацію росіяни залучили для удару біля Гусарівки.

Відійшли загарбники після спроб штурмовими діями просунутися в бік Дементіївки.

На Слов’янському напрямку ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню росіяни застосовували для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля.

Крім того, окупанти вдались до повітряної розвідки поблизу Нової Дмитрівки, а також розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби задля порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони.

На Краматорському напрямку під вогнем ворожої артилерії перебували території біля Сидорового, Верхньокам’янського, Роздолівки та Калеників.

Розташування Збройних сил України російські військові з’ясовували за допомогою безпілотника.

Спробу наступу ворога в бік Григорівки Сили оборони відбили.

По позиціях ЗСУ у районах Бахмутського, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми на Бахмутському напрямку росіяни гатили з усього наявного озброєння.

Крім того, для ударів по районах Зайцевого та Соледара РФ залучила авіацію.

Окремі ворожі підрозділи не змогли покращити тактичне положення в бік населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ.

Після провальної спроби окупантам довелось відійти.

На Авдіївському напрямку обстрілом із танків, ствольної та реактивної артилерії росіяни намагалися зруйнувати важливі об’єкти цивільної та військової інфраструктури, а також завдати втрат українським підрозділам поблизу Водяного, Першотравневого, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки.

Авіація РФ завдавала ударів у районах Мар’їнки та Валентинівки.

Отримали відсіч та відкотились назад окупанти, коли наступальними діями намагалися просунутись у бік Невельського.

За даними української сторони, на цьому напрямку ворог намагався коригувати вогонь артилерії за допомогою безпілотника.

На Новопавлівському напрямку підрозділи армії РФ обстріляли райони Вугледара, Новомихайлівки та Великої Новосілки, а також завдали авіаудару неподалік Володимирівки.

Відійшли росіяни після невдалого наступу в бік Пречистівки.

На Запорізькому напрямку зафіксовані обстріли територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного й Шевченко.

Ударів авіації зазнали Новопіль, Гуляйпільське, Новоданилівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники гатили з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове.

Ворожі авіаудари прийшлися поблизу Великого Артакового, Першотравневого та Ольгиного.

У районі Потьомкиного ЗСУ виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

Втрати РФ на 27 серпня 2022

особового складу – близько 46 500 (+250),

танків ‒ 1 939 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 4 254 (+3),

артилерійських систем – 1 045 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 274 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 148,

літаків – 234,

гелікоптерів – 202,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3),

спеціальної техніки – 99.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.