Навчання пілотів ЗСУ на західних літаках: що відомо і яку відсіч РФ отримає у повітрі

Серпень, 27 в 11:00

Через майже п’ять місяців з початку війни, посеред липня 2022 року, Палата представників Конгресу США проголосувала за збільшення військового бюджету Сполучених Штатів, в якому було передбачено $100 млн на підготовку українських військових льотчиків.

Це стало одним із показових рішень Вашингтона, оскільки демонструє наміри підтримки України з боку США у довгостроковій перспективі.

Водночас перенавчання українських пілотів з радянських літаків на зразки західної авіації може тривати далеко не один місяць.

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До дня авіації України Факти ICTV спробували розібратись, що стоїть за процесом навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ у Сполучених Штатах, та які літаки були б корисні у війні проти російських окупаційних сил.

Одразу зазначимо, що у західних країнах наразі офіційно не повідомляли про плани постачати Україні літаки зі Сполучених Штатів чи країн Європи, але американські військові експерти та мілітарні медіа вже обговорюють потенційну передачу Україні винищувачів F-16.

На думку Олександра Коваленка, військового і політичного оглядача групи Інформаційний опір та експерта Українського центру досліджень проблем безпеки імені Дмитра Тимчука, процес перенавчання українських пілотів може зайняти від чотирьох до шести місяців.

– Йдеться саме про базові знання, про опанування машини на базових рівнях. Але це не є знання, які можна було б назвати професійними. Тобто це роки навчань, роки тренувань, також і бойових, якщо є така можливість, – роз’яснив експерт.

За даними з відкритих джерел, до навчання використання винищувачів F-16 допускаються пілоти, які вже мають досвід польотів на деяких західних літаках.

Утім, як зазначає фахове військове видання Defense Express, українським пілотам проходити повноцінне навчання на тренувальних літаках Т-6 та Т-38 вже немає потреби, адже ті призначені для отримання базових навичок пілотування взагалі. Тож одразу можливо перейти до навчання на F-16.

Навчання на F-16 складається з п’яти послідових етапів:

Академічні навчання із вивчення основних систем F-16 та аварійних процедур. Перехідний етап у навчанні на авіасимуляторах. Кілька вильотів на двомісному F-16D. Одноосібний виліт на F-16C. Ще шість вильотів, включно з нічними та груповими польотами, а також контрольним, під час якого перевіряються всі навички пілотування.

За словами Коваленка, коли йдеться про навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ, мається на увазі підготовка саме офіцерського складу зі званням не нижче майора, оскільки військовий повинен мати досвід роботи з технікою на високому рівні.

– На сьогодні, якщо ми кажемо про тренування українських пілотів на західних зразках авіації, то, звісно, йдеться про пілотів, які вже мають досвід. Але слід розуміти й інше – що це досвід керування передусім радянськими літаками, які відрізняються від західних. Там зовсім інші характеристики, зовсім інші можливості бойової машини. Тому необхідно 4-6 місяців. Але це майже ніщо порівняно із тим, що необхідно, аби повноцінно працювати саме з цією машиною (американськими винищувачами F-16. – Ред.), – пояснив фахівець.

Наразі невідомо, яка саме кількість українських пілотів проходить тренування та скільки літаків потенційно можуть передати Сполучені Штати Україні для війни проти РФ. Ба більше, експерти вважають, що під час війни недоцільно оприлюднювати таку інформацію, аби зайвий раз не інформувати ворога.

У серпні видання Time писало, що українські льотчики поки що проходять віртуальну підготовку щодо використання американських штурмовиків A-10 Thunderbolt.

Видання писало, що задля таємності кореспондента Time привезли до навчального центру, де проходять тренування українські пілоти, із завʼязаними очима. Там він побачив п’ятьох українських пілотів, які проходили навчання на штурмовик A-10 за авіасимуляторами.

В Україні військові високопосадовці казали, що планують подати офіційний запит на постачання A-10 Thunderbolt, але видання зазначає, що наразі немає ухвалених рішень щодо того, коли і чи варто звертатись з офіційним проханням до Сполучених Штатів.

Раніше військовий експерт Петро Черник казав, що для перелому ситуації на фронті Україні необхідні західні літаки з ракетним озброєнням.

– От коли такі літаки класу F-16, американські F-15, а то й F-35, або, скажімо, шведські Gripen з’являться у нас в достатній кількості (не менше 24 літаків з усім ракетним озброєнням – і класу повітря-повітря, щоб збивати авіацію росіян, і класу повітря-поверхня, щоб завдавати ударів по скупченнях противника та логістичних складах, і в супроводі засобів радіоелектронної боротьби), то тільки тоді доречно та правильно говорити про перелом лінії фронту, – вважає військовий експерт Черник.

Олександр Коваленко пояснив, які переваги є у західних літаків порівняно зі зразками радянської та більш сучасної російської авіації.

– Якщо ми будемо порівнювати західні та радянські літаки, то F-16 можна порівняти з МіГ-29. Це легкі винищувачі, у них досить схожі функції, але, якщо порівнювати ці літаки, то F-16 технічно та технологічно значно кращі, аніж МіГ-29. У них більше можливостей щодо опрацювання цілей, вони мають електроніку та зброю зовсім іншого покоління, – констатував експерт.

Коваленко додав, що сучасні модифікації винищувачів F-16 у бойових умовах діють у форматі безконтактного прямого бою, що можна порівняти з рівнем F-35 та F-22.

Тобто, до того як винищувач західного зразка робить постріл по ворогу, то противник майже не бачить атаку з літака на своїх радарах, каже Коваленко.

– Щойно ворог побачив тебе на радарі, його вже за кілька секунд знищує та ракета, яку ти по ньому випустив, – розповів експерт.

На думку військово-політичного оглядача, якби подібні літаки були на озброєнні Повітряних сил ЗСУ до початку війни, то не було б і питання досягнення паритету у повітрі, оскільки українські захисники домінували б у авіаційному просторі.

У липні міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС казав, що Україна розглядає можливість отримання не лише винищувачів F-16.

– Будуть літаки. Питання в тому – які. Якщо хтось думає, що літаки F-16 – це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові до F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 – хороші. Є й інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва, – розказав тоді Олексій Резніков.

Олександр Коваленко теж не вважає, що американські винищувачі F-16 є рішенням для російсько-української війни, оскільки більш доцільними у цьому збройному конфлікті були б літаки F-15EX.

– Я завжди був прибічником ідеї, що модернізація наших Повітряних сил має проходити на літаки F-15EX. Я не був прихильником ідеї F-16 ще до повномасштабного вторгнення, тому що нашим пілотам, якщо буде така потреба, то їм доведеться діяти у ворожому повітряному просторі України, з ешелонами ППО ворога. Саме тому нам потрібні були літаки, які могли б домінувати у настільки ворожих умовах. Саме F-15EХ, на відміну від F-16 та навіть F-35, призначені, щоб домінувати в настільки ворожих умовах, – зауважив експерт.

За словами Коваленка, F-15Х мають найбільшу вагу підйому, найшвидші комп’ютери для опрацювання інформації та найсучаснішу РЛС.

Військовий експерт вважає, що процес підготовки українських пілотів до використання західних літаків є унікальним зокрема й тому, що, як припускає експерт, під час тренування можуть проводитись імітації у боротьбі з російською авіацією.

– Сама по собі ця програма унікальна, бо ми знаємо безпосередньо, проти якого ворога готуються наші пілоти, яка саме мета їхньої підготовки в майбутньому. Я припускаю, що якщо наші пілоти проходять таку підготовку в США, то не виключено, що вони мають можливість проводити імітаційні повітряні бої з авіацією, яка імітує саме російську авіацію та ескадрильї агресора, – сказав він.

Експерт Коваленко допускає, що з боку країн Заходу Україні може бути надане озброєння, не адаптоване до радянської авіації, яку використовують українські Повітряні сили, але в майбутньому воно може бути модифіковане для застосування саме з літаків проєктування часів СРСР. Як приклад експерт навів протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, які були адаптовані для потреб української авіації.