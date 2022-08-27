Серпень, 27 в 13:47

В Івано-Франківську затримали організатора та учасника злочинної групи, які заробили на “благодійності” понад 500 тис. грн.

Зловмисники продавали волонтерам військову амуніцію, пікапи та авто, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога.

– Для отримання на безоплатній основі гуманітарної допомоги від донорів, фігуранти розміщували повідомлення у соціальних мережах. Отриманий та завезений за пільговим режимом гуманітарний вантаж для потреб військових та інших громадян, що постраждали від збройної агресії, продавали, – повідомили у поліції.

Зазначається, що фігуранти реалізовували гуманітарну допомогу через торгові точки та окремо створені сторінки у соціальних мережах.

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– В асортименті – військова амуніція, автомобілі та інше майно. Серед покупців — громадські організації та волонтери, які своєю чергою передавали їх військовим. “Заробіток” ділки розподіли між собою. Крім того, встановлено, що за налагодженою “схемою” ними було ввезено та поставлено на облік за підробленими документами понад 10 авто, – йдеться у повідомленні.

Організатора та одного з учасників злочинної групи було затримано під час продажу автомобіля медичної допомоги за €6 тис. та $1,2 тис.

За результатами проведення обшуків правоохоронці вилучили €4,5 тис. та $2,8 тис, частина з яких була отримана від продажу гуманітарної допомоги, 9 автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, набої.