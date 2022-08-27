РФ уночі обстріляла центр Харкова – Терехов

Серпень, 27 в 6:07

Уночі 27 серпня російській війська обстріляли ракетами Харків.

Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ’янському та Київському районах.

– Попередньо, без жертв та постраждалих, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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