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Факти / Україна

РФ уночі обстріляла центр Харкова – Терехов

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Нацполіція

Уночі 27 серпня російській війська обстріляли ракетами Харків.

Під ударом опинилась центральна частина міста в Основ’янському та Київському районах.

– Попередньо, без жертв та постраждалих, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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