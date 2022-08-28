Серпень, 27 в 22:57

Минуло пів року повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України. Уже зрозуміло, що агресору доведеться відповідати за свої злочини в майбутньому.

Британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш виділив дев’ять ключових висновків та довгострокових наслідків війни. Колонку експерта оприлюднило видання НВ.

– Якщо 24 лютого і в наступні дні були реальні сумніви в тому, що Україна існуватиме як суверенна та незалежна держава, то зараз ясно, що Україна існуватиме і, ймовірно, процвітатиме після закінчення війни, – зазначив економіст.

Він нагадав, що, попри плани РФ захопити Київ та більшість територій України, ці амбіції Кремля зазнали фіаско. Натомість Україна зараз продовжує боротися, планує контрнаступ на Херсонщині та чітко заявляє про наміри повернути тимчасово окупований Крим. Тож, за словами експерта, виникає логічне запитання, чи зможе Росія утримати навіть те, що встигла захопити.

Зараз дивляться

Тімоті Еш звертає увагу на те, що Київ контролює всі основні населені пункти, крім Херсона та Мелітополя. Крім того, Україні вдалося зберегти вихід до моря на Одещині, що відіграватиме важливу роль у відновленні та розвитку української економіки.

З огляду на це Тімоті Еш виділив такі дев’ять ключових довгострокових наслідків спровокованої Росією війни:

1. Україна зараз об’єднана як ніколи, і понад 90% українців висловлюються проти територіальних поступок Москві (про що свідчать соцопитування). Кремль, санкціонувавши жорстокі бомбардування цивільної інфраструктури, знищив будь-які проросійські настрої навіть на сході України.

– Країна тепер єдина у своїй рішучості рухатися на Захід і назавжди виштовхнути Росію з України, чого я ніколи не спостерігав за 30 років, – наголосив експерт.

На його думку, хоробрість, рішучість, неймовірна мотивація та новаторство українців у битві за свою державу стали “надзвичайно позитивною рекламою для України”. Тож після завершення війни міжнародний бізнес може допомогти з відбудовою та розвитком нашої країни, спрямувавши на це величезні інвестиції.

Тімоті Еш переконаний, що українці продемонструють ту ж єдність і рішучість під час реконструкції України, що й під час боротьби з військами РФ. І це стане поворотним моментом у майбутньому розвитку. Україна вже досягла статусу кандидата в члени Євросоюзу, що нещодавно здавалося недосяжним.

Експерт нагадує, що хоробрість українців змусила Захід надавати фінансову та військову підтримку на рівнях, які до повномасштабної війни неможливо було уявити.

– Зараз є розуміння, що ми повинні допомогти Україні виграти цю війну і вибрати мир. Економічно сильна Україна має вирішальне значення для її здатності захищати себе в майбутньому і, таким чином, виступати як ключовий оборонний бастіон для Заходу проти майбутньої та неминучої агресії Путіна, – пояснив економіст.

Підсумовуючи перший пункт, Тімоті Еш уточнив, що кандидатство в ЄС, західне фінансування, українські інновації, бажання перемогти Росію та готовність Заходу зробити Україну економічно успішною дають нашій державі “реальну надію на розвиток, як тільки настане мир”.

2. Росія і Кремль досягли своєї межі в Україні. Всі плани захопити українські території та народ провалилися. І тепер не існує сценарію, за якого РФ могла б мати якийсь вплив на Україну. За прогнозами експерта, процес дерусифікації в нашій державі лише прискорюватиметься.

– Шляху назад зараз для Росії в Україні немає. Український народ бачив те, що може запропонувати РФ – насильство – і хоче іншого, хоче жити по-західному, в ліберальній ринковій демократичній країні з верховенством закону та базових прав людини, а не в поліцейській державі та фашистській диктатурі, якою зараз є Росія. Парадоксально, що Путін розглядав “спецоперацію” як історичну війну за повернення України в російську “сім’ю”, але насправді своїми діями він, ймовірно, втратив Україну назавжди, – наголосив Тімоті Еш.

3. Складно уявити сценарій, за якого РФ не доведеться платити високу ціну за війну проти України протягом дуже тривалого часу. Економіст пояснив, що суттєве пом’якшення західних санкцій неможливе, допоки РФ не виведе війська з України, не відбудуться мирні переговори та, ймовірно, зміна режиму в Росії.

За словами Тімоті Еша, на Заході вже усвідомили, що Володимир Путін становить загрозу для системи ліберальної ринкової демократії. Відбувається битва систем: путінської клептократичної проти демократичної моделі Заходу. На думку економіста, західні країни тепер мають зосередитися на тому, щоб економічно послабити РФ, а отже, зберегти санкції.

– Простіше кажучи, ми перебуваємо в стані нової холодної війни з Росією, то чому Заходу послаблювати санкції? – ставить риторичне запитання експерт.

4. Захід повинен зменшити вразливість і залежність від РФ, виключити країну-агресора з ланцюжків постачання. Це зокрема, стосується й енергоносіїв, з огляду на енергетичну війну, яку Кремль розв’язав проти Європи.

Тімоті Еш прогнозує, що диверсифікація ланцюжків постачань лише прискориться, оскільки вже зрозуміло, що РФ не є надійним енергетичним та економічним партнером.

5. Перспективи економіки РФ у майбутньому жахливі. Особливо коли Захід виключить РФ зі своїх ланцюжків постачань в енергетиці.

Економіст вважає, що ціни на енергоносії впадуть відразу після завершення війни в Україні. Паралельно санкції обмежать можливості РФ імпортувати технології для підтримки виробництва та критично важливі товари. Якщо ж Москва і зможе купувати такий імпорт на міжнародних ринках, їй доведеться платити високу ціну, що виснажуватиме російські валютні резерви.

Тімоті Еш уточнив, що міжнародний бізнес обмежуватиме свої контакти з РФ, побоюючись репутаційної шкоди.

– Перспективи для РФ будуть стагнаційними, що, ймовірно, посилиться витоком мізків, який стане результатом того, що молоді та ліберальні люди побачать більше можливостей і свобод за межами країни, – розповів експерт.

6. Військовий потенціал РФ на роки відстає від західного. Тімоті Еш порівнює російську армію із “потьомкінським селом”, коли за розрекламованою оболонкою нічого немає. Недолугість так званої “другої армії світу” проявилася під час війни проти України.

– Російські воєнні дії в Україні були не чим іншим, як суцільним конфузом. Росія “продавала” себе як рівноправну зі США державу, але щосили намагалася перемогти країну, яка є для неї Давидом, а сама РФ виступає в ролі Голіафа. У техніці, тактиці, плануванні, логістиці та мотивації Росія була принижена, – зазначив експерт.

Він прогнозує, що через провали на фронті впадуть і продажі розрекламованої російської зброї. Вони більше не будуть порятунком для економіки РФ. Так, війна в Україні продемонструвала, що РФ на багато років відстає від Заходу у військових технологіях: російська зброя часто є морально застарілою в сучасних реаліях.

Наприклад, системи ППО агресора не змогли захистити флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва, а також тимчасово окупований Крим від “бавовняного сезону”. Водночас перевага РФ в артилерії нівелюється американськими системами HIMARS.

Тімоті Еш нагадав про величезні втрати військ РФ в Україні. Як наслідок – російська армія потребуватиме значного відновлення, що стане зашморгом “на шиї економіки” країни-агресора. Переорієнтація економіки РФ на оборону призведе до подальшого збідніння російського населення.

При цьому Росія не зможе конкурувати із Заходом у гонці озброєнь, а отже ще більше відставатиме в обороноздатності.

Тімоті Еш порівняв нинішню ситуацію в РФ із часами розпаду Радянського Союзу після вторгнення в Афганістан та “гонки озброєнь” із Заходом.

– Напевно, кінець гри для путінського режиму буде таким самим, і все через катастрофічне рішення Путіна розпочати повномасштабну війну з Україною, – уточнив експерт.

7. Китай не поспішатиме допомагати Путіну: Кремль прорахувався, коли розраховував на беззаперечну допомогу Пекіна у війні проти України.

Тімоті Еш пояснив, що Китай не хоче погіршувати свої відносини із Заходом, зокрема із США, а тому ставиться до Путіна “з особливою обережністю”. Саме тому Пекін не здійснює жодних суттєвих постачань боєприпасів до РФ, а китайські компанії та банки намагаються не порушувати західні санкції.

– Для Китаю Путін зараз є необачним, непередбачуваним і ненадійним партнером… Я бачу, що китайсько-російські відносини постраждали через цю війну, і думаю, що китайці насправді розглядають війну як можливість знову “навести мости” зі США, – додав економіст.

8. Західна ліберальна ринкова демократія не померла: нове життя та нову мету в неї вдихнула ситуація в Україні. Зокрема, йдеться про такі західні структури, як НАТО.

Напад РФ на Україну виявив спільного ворога, і тепер в Альянсі чітко розуміють, що Росія становить екзистенційну загрозу. На цьому тлі члени НАТО зобов’язалися витрачати 2% ВВП на оборону.

Показовою є і єдність Заходу щодо антиросійських санкцій. А здатність НАТО та союзників надати величезну кількість обладнання та фінансування Україні свідчить про значні економічні ресурси Заходу.

9. Величезний вплив справило самосанкціонування з боку західного бізнесу, який полишав ринок РФ через війну в Україні. Як зазначив Тімоті Еш, компанії не хотіли завдавати шкоди своїй репутації, продовжуючи вести справи “з головорізом на кшталт Путіна”.

На думку економіста, такі “самосанкції”, ймовірно, справили на РФ більший вплив, ніж формальні санкції.

– Я думаю, що багато хто з цих компаній, зазнавши збитків під час виходу з Росії, повертатимуться туди дуже повільно… І це й далі чинитиме величезний довгостроковий тиск на російську економіку, незалежно від того, що станеться з формальними санкціями, – уточнив Еш.

Підсумовуючи всі дев’ять висновків, економіст наголосив, що Україна виглядає переможцем у цій війні, а в майбутньому стане сильнішою і здатною краще себе захистити. А для РФ перспектива може бути лише похмурою – як міжнародного вигнанця під санкціями, із економікою та військовою потужністю, які занепадатимуть. Тож, почавши війну проти України, Кремль лише прискорив занепад Росії.