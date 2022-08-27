Серпень, 27 в 19:58

Те, що Сполучені Штати присвоять назву місії з військової допомоги Україні та призначать її командувача, свідчить про наміри Вашингтона підтримувати нашу країну протягом тривалого періоду.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону військовий експерт Сергій Грабський.

Він пояснив, що довгострокова військова місія та ленд-ліз від США свідчать про розгортання тривалої програми підтримки України в різних сферах.

Зараз дивляться

– Це означає, що розгортається довготривала програма підтримки України за різними напрямками. Йдеться про підготовку особового складу Збройних сил України та інших силових структур, а можливо і не тільки. Йдеться про координацію забезпечення озброєнням та бойовою технікою, – зазначив Грабський.

Він уточнив, що в рамках цієї місії жоден американський солдат не ступить на українську землю. А навчання українських військових здійснюватимуться на території країн-сусідів України: наприклад, у Польщі, Словаччині та Румунії, де зараз знаходяться американські підрозділи.

За словами експерта, буде розгорнута система логістичного забезпечення, яка потребуватиме потужної координації на всіх рівнях під час доставки зброї в Україну.

– Найголовніше: це довготривала програма на кілька років. Тобто всі ці заяви, що Захід колись втомиться від нас, перестане допомагати, зараз виглядають абсолютно не відповідними дійсності, – додав Грабський.

Днями західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Сполучені Штати планують у найближчі тижні оголосити довгострокову військову місію з підтримки України, а також призначити її командувача – генерала, який відповідатиме за надання допомоги й підготовку військових ЗСУ.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для нашої держави на рекордні $2,98 млрд. До нового пакету увійдуть зенітно-ракетні системи NASAMS з боєприпасами, артилерійські боєприпаси, протиартилерійські радіолокаційні станції, американські безпілотники Puma, безпілотні авіаційні системи VAMPIRE тощо. Озброєння з нового пакету допомоги має надійти в найближчі місяці.