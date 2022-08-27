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Факти / Україна

Уряд дозволив комісованим рятувальникам продовжувати службу в ДСНС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Уряд дозволив комісованим рятувальникам продовжувати службу в ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники, які були визнані медкомісією непридатними за станом здоров’я, можуть продовжити службу в органах та підрозділах ДСНС на посадах, що не пов’язані з підвищеним ризиком для життя.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 серпня. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

– Внесено зміни до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу. Змінами, серед іншого, передбачено надання можливості прийняття на службу до органів та підрозділів ДСНС на посади, що не пов’язані з підвищеним ризиком для життя або здоров’я, осіб, які були визнані лікарсько-експертними комісіями непридатними до служби за станом здоровʼя через захворювання (поранення) та звільнені із служби цивільного захисту, – йдеться у повідомленні.

Також уряд дозволив комісованим рятувальникам продовжити службу до закінчення строку дії контракту з можливістю укладення нового.

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