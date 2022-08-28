Серпень, 28 в 16:34

Полк Азов не причетний до фейкового маніфесту із закликом помститися політичному керівництву України.

Про це повідомили представники Азову у соціальних мережах.

– Полк Азов немає стосунку до цього маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України. Так, ми помстимося за загибель кожного бійця полку Азов, за загибель кожного патріота України, але помста наша буде спрямована лише на ворога – країну-терориста! – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, днями у соцмережах поширили маніфест, у якому від імені полку Азов закликають на рішучі заходи щодо захисту України “не лише від московської імперії, а й від гнилі нагорі”.

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Нещодавно боєць Азову розповів про тортури, через які довелося пройти у російському полоні.

Він зазначив, що з боку Росії був дуже сильний психологічний тиск. Крім цього, окупанти могли вставляти полоненим голки в рани, когось катували водою, а хтось отримував недостатнє лікування.

Фото: Полк Азов