Серпень, 28 в 13:00

Усі атаки в тилу російського ворога дуже важливі, незалежно від того, чия це заслуга – чи з боку дій командування, чи наслідок ураження боєприпасами.

Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант. Він пояснив, що атаки по окупантах у Криму мають подвійну цінність через свій психологічний аспект.

– Фактично чиниться тиск на інших росіян, не лише військових, але й на мирне населення, яке зараз знає про атаки у Криму. І тому вони починають підіймати питання щодо російської стратегії, – зауважив він.

На думку британського експерта, поки що атак по тимчасово окупованому Криму недостатньо, щоб змусити Росію задуматися і припинити війну.

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Але рано чи пізно місцеве населення, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що справді час забиратися геть. Адже якщо вони цього не зроблять, то їх просто вб’ють.

На думку Гранта, кульмінацією стане той день, коли люди переймуться цією думкою і почнуть у великих кількостях виїжджати з півострова.

До слова, лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв повідомив, що після численних вибухів з Криму виїхали родичі працівників ФСБ.

Так званий прем’єр тимчасово окупованого півострова Сергій Аксьонов і “спікер держдуми” Володимир Константинов також вивезли свої родини.