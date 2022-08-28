Серпень, 28 в 6:58

У російських загарбників замало живої сили, щоб вести наступальні дії в Херсонській області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони припустили, що російські війська на цьому напрямку “деградують”.

Експерти послалися на дані південного командування Збройних сил України. Там йшлося про спробу штурму українських позицій під Херсоном десятьма членами російської ДРГ.

Зараз дивляться

– Це дозволяє припустити, що наступальні можливості Росії на Херсонщині ще більше погіршилися. 10 осіб – надто мало, щоб ефективно діяти як маневрена одиниця, – зазначили в ISW.

Вони додали, що такі дії з боку окупантів означають ще більшу деградацію сухопутних військ РФ.

– Вони деградували до такого рівня, що намагаються проводити наступальні операції, а ешелони розташовуються занадто низько, щоб досягти значних успіхів, – підкреслили в ISW.

За їхніми словами, заява командування узгоджується з українською кампанією з послаблення російських логістичних можливостей у західній частині Херсонської області та попередніми оцінками ISW щодо зниження морального духу окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW