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Факти / Україна

Гатили з Градів та Ураганів: окупанти цілу ніч обстрілювали Дніпропетровщину

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
дніпропетровщина

Російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог всю ніч гатив з Градів, Ураганів та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни тричі обстріляли Нікополь. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють. Обійшлося без постраждалих.

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– У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач, – розповів Резніченко.

Водночас у Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив Ураганом. Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству, але загиблих та поранених немає.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валентин Резніченко

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