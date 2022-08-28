Гатили з Градів та Ураганів: окупанти цілу ніч обстрілювали Дніпропетровщину
Російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог всю ніч гатив з Градів, Ураганів та важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни тричі обстріляли Нікополь. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють. Обійшлося без постраждалих.
– У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач, – розповів Резніченко.
Водночас у Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.
По Криворізькому району ворог гатив Ураганом. Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству, але загиблих та поранених немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Валентин Резніченко