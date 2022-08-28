Серпень, 28 в 8:56

Російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог всю ніч гатив з Градів, Ураганів та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни тричі обстріляли Нікополь. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють. Обійшлося без постраждалих.

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– У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач, – розповів Резніченко.

Водночас у Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив Ураганом. Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству, але загиблих та поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Валентин Резніченко