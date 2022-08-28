Серпень, 28 в 16:58

Уряд вніс зміни до постанови Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам:

Якщо громаду внесено до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), допомога надається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому її включено до такого переліку.

Допомога призначається органом соцзахисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання переселенцям.

з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання переселенцям. Якщо внутрішньо переміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала належну їй по праву допомогу, виплата призначається за останнім місцем обліку.

Якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про отримання допомоги через Дію до 30 квітня 2022 року, але її не отримала, допомога надається за весь період, коли така особа мала на неї право. Для цього людина має до 1 жовтня 2022 року звернутися до соцзахисту.

Допомога на проживання не надаватиметься ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Виняток становлять особи, які:

отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг;

повторно перемістилися з тимчасово окупованої Росією території, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.

Для того, аби подати заяву на допомогу, потрібно надати такі дані:

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прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серію та/або номер паспорта громадянина України;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

реквізити свідоцтва про народження (за наявності);

інші відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою (за наявності);

номер телефону (за наявності) та електронну адресу (за наявності).

Джерело: Кабмін