Хочуть крові та війни: експерт про те, чому росіяни вірять у брехню Кремля

Серпень, 28 в 15:38

Росіяни не зважають на втрати власних військ і вірять у брехню Кремля, оскільки в умовах профашистських тоталітарних режимів крові і війни бажає сам народ.

Таку думку висловив конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

Він пояснив, що росіяни хочуть слухати цю брехню, бо вона забезпечує їм комфортні умови.

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Григорій Перепелиця додав, що громадяни РФ далі прагнуть знищувати українців і нашу державу. Це видно навіть по суспільній думці, яку час від часу досліджують російські соціологічні служби.

– Коли до росіян доходить якась інформація, можливо, від їхніх синів на передовій, вони цьому не вірять. Вони вважають, що це блеф, українська дезінформація і що їх навмисно залякує Захід і НАТО. Росіяни вірять у всі ці байки, бо просто хочуть в це вірити, – пояснив Перепелиця.

Днями американське видання The New York Times повідомило, що президент РФ Володимир Путін готується до довгої та виснажливої війни, але не обов’язково до широкомасштабної, яка ознаменує серйозну ескалацію і, можливо, викличе негативну реакцію всередині країни.

Джерело: Радіо НВ