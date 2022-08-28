Серпень, 28 в 10:33

ЗСУ відбили ворожий наступ на трьох напрямках – Слов’янському, Авдіївському, Бахмутському.

Карта бойових дій в Україні на 28.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка не змінилася. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони солдати РФ обстріляли район Білопілля Сумської області.

РФ здійснювала обстріли в районах населених пунктів Харків, Перемога, Протопопівка, Гусарівка, Слатине, Іванівка, Петрівка, Руська Лозова, Соснівка, Великі Проходи. Завдала авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та відійшов.

На Краматорському напрямку армія РФ продовжила артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська.

Росіяни намагалися наступати в напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого на Бахмутському напрямку. Українські захисники зупинили наступ та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку армія РФ наступала в напрямку Лозове — Первомайське, отримала жорстку відсіч від ЗСУ та відійшла.

На Новопавлівському напрямку РФ продовжувала обстріли цивільної та військової інфраструктури із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу Калібр по об’єктах інфраструктури на території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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