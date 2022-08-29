Концепція спротиву ROC: як працює, мета та застосування

Серпень, 28 в 23:38

Що таке концепція ROC, яку застосовують союзники та партнери США проти сусідніх гегемоністських режимів – розповів військовий експерт Олег Жданов.

– ROC проводиться тоді, коли стримування гегемонського режиму виявилося невдалим, і які мають можливість захопити частину або всю суверенну територію цих союзників і партнерів, – говорить Жданов.

Призначення

По-перше, ROC призначений для координації спільних дій, для розуміння перспектив, для сприяння оперативним обговоренням у плануванні, підготовці та застосуванні зусиль опору.

По-друге, ця концепція використовується, як форма війни, яка ведеться безпосередньо США та їхніми союзниками та партнерами.

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По-третє, військовий опір нації проти іноземного ворога може здійснюватися її кадровими та резервними військовими силами – як у випадку України це була територіальна оборона.

– Ці сили можуть бути приєднані або збільшені попередньо відібраними мережами осіб, які не мають жодних стосунків з міністерствами оборони чи безпеки. Відсутність зв’язку через попередню військову чи державну службу може ускладнити виявлення їхнього існування та кількості окупантом, який має потенційний доступ до кадрових записів. Населення також може брати участь у ненасильницьких і пасивних методах опору, – пояснює експерт.

Країни, які планують опір, також можуть отримувати згоду від партнерів на використання їхніх військових сил для допомоги у відвоюванні суверенної національної території.

Період опору

Період опору – це час, необхідний союзникам і партнерам для підготовки своїх звичайних військових сил до виведення ворога з окупованої території. Протягом цього часу звичайної військової підготовки сили опору через свій законний уряд або уряд у вигнанні можуть передавати розвідувальні дані з окупованої території та брати участь в інших діях, щоб допомогти підготувати це окуповане середовище для входу власної армії та деокупації.

Мета ROC

Метою планування національного опору проти окупанта є не тільки забезпечення повернення суверенної національної території. Це також має запобігти врядуванню з боку будь-якої організації, окрім законного уряду.

Ця концепція виступає за постійну національну спрямованість на повернення урядової держави та нації до довоєнного статусу.

Що стосується планування опору, то це зусилля всього уряду. Міжвідомчий підхід до протидії противнику є критично важливим.

Джерело: Олег Жданов