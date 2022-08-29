Серпень, 28 в 21:41

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушать на захоплену Росією Запорізьку атомну електростанцію в найближчі кілька днів. Це відбудеться на тлі відновлення обстрілів на об’єкті і побоювань, що зростають, з приводу потенційної ядерної аварії, пише CNN.

Так, голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі сказав, що продовжує свої консультації з усіма сторонами з метою “направити місію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС у найближчі кілька днів, щоб допомогти забезпечити там ядерну безпеку”.

Про це написав у Твіттері орган із ядерного нагляду Організації Об’єднаних Націй.

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Згідно з повідомленням New York Times, Гроссі є членом команди, яка бере участь у місії експертів. The Times повідомляє, що бачила Гроссі у списку імен, до якого також увійшли 13 інших експертів з переважно нейтральних країн.

– Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні інші країни, які Росія зневажає як “несправедливо упереджені” через їхню рішучу підтримку України, не представлені, – повідомляє Times.

Коли в CNN зв’язалися з МАГАТЕ з приводу складу місії експертів, наглядовий орган відмовився від коментарів, заявивши, що не оприлюднюватиме таку інформацію і що “в усіх місіях МАГАТЕ є члени з різних держав-членів, відібрані на основі їхнього відповідного досвіду. Вони є міжнародними цивільними службовцями, які представляють МАГАТЕ, а чи не свої країни”.

Заява МАГАТЕ пролунала після того, як український оператор атомної станції Енергоатом і Міністерство оборони Росії заявили в суботу, що майданчик Запорізької АЕС неодноразово зазнавав обстрілів за останні 24 години.