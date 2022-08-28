Серпень, 28 в 14:02

Російські окупанти можуть перенести або взагалі відмовитися від “судилища” над українськими військовополоненими у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник мера Петро Андрющенко.

– Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього “трибуналу”. Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і охорону зняли, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку, там все готово, а з іншого – не бачимо активних дій щодо підготовки, – зазначив він.

Андрющенко припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти “оперативну паузу” у питанні “судилища”.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо необхідність окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відреагувала ООН, і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо “трибуналу”, – додав радник мера.

Фото: Маріупольська міська рада