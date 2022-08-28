Серпень, 28 в 7:29

Українські захисники відбили атаки російських окупантів на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти, які розташовані поблизу лінії фронту.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Слов’янському напрямку противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.

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Росіяни обстрілювали з танків, ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве на Бахмутському напрямку.

– Ворог намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела наступ у напрямку Лозове – Первомайське, однак отримала жорстку відсіч від українських захисників та вимушено відійшла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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