Окупанти штурмують Донеччину: ЗСУ відбили наступи на трьох напрямках
Українські захисники відбили атаки російських окупантів на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти, які розташовані поблизу лінії фронту.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, на Слов’янському напрямку противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.
Росіяни обстрілювали з танків, ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве на Бахмутському напрямку.
– Ворог намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад, – зазначили у Генштабі.
На Авдіївському напрямку армія РФ вела наступ у напрямку Лозове – Первомайське, однак отримала жорстку відсіч від українських захисників та вимушено відійшла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.
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