Серпень, 28 в 16:00

Російські окупанти готують нову дезінформаційну кампанію щодо обстрілів ЗАЕС перед запланованим приїздом місії МАГАТЕ.

Наразі ворог збирає підписи населення Енергодара під фейковою заявою з вимогою припинити обстріли атомної станції нібито силами ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

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– Це маніпуляція, мета якої – введення в оману внутрішнього населення тимчасово окупованих територій, а також інспекції МАГАТЕ, – наголосили у Центрі.

Також зазначається, що окупанти катують працівників ЗАЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для нормальної роботи станції.

– Таким чином рашисти штучно створюють умови, щоб МАГАТЕ зробило потрібні їм висновки, а у всіх проблемах звинуватило Україну, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) вже сформувало місію, яка відвідає Запорізьку атомну електростанцію. Візит запланований на наступний тиждень.

До складу місії, окрім голови агентства Рафаеля Гроссі, увійшли ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.