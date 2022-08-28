Організатор турів до Зони відчуження таємно допомагав ЗСУ – WP

Серпень, 28 в 15:09

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни та контролювали її до кінця березня.

Впродовж цього періоду у районі електростанції діяла таємна мережа інформаторів, яка складалася з працівників та помічників місцевого туристичного агентства Чорнобиль Тур. Про це у своїй статті розповідає газета Washington Post.

У Чорнобиль Тур була невелика відеокамера на в’їзді в зону біля контрольно-пропускного пункту, якою працівники компанії мали віддалений доступ. За словами організатора турів Ярослава Ємельяненка, 24 лютого він надав першу інформацію про переміщення російських військ через Білорусь і повз Чорнобиль.

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Як розповіла координаторка агентства Катерина Асламова, у перші години 24 лютого біля камери було тихо.

На відео вона бачила, як поряд ходять українські військові, один годував собаку. Але раптом вони відійшли від кордону – і через деякий час почала заїжджати колона військової техніки, позначеної літерою V, яку росіяни використовували для ідентифікації окупаційних військ.

Потік військової техніки сповільнився тільки через два дні. Росіяни, які проїжджали повз кордон, одразу зірвали українські прапори та вимкнули всі камери, але ту, яку встановив Чорнобиль Тур чомусь пропустили. Тоді працівники турагентства почали рахувати російську техніку.

Через кілька днів камера перестала працювати – в ній сіли батарейки або ж росіяни її помітили.

Ємельяненко сказав, що передав цю інформацію контактним особам у військових і розвідувальних органах України. Екскурсоводи з Києва також зв’язалися з мережею співробітників компанії в селах навколо Чорнобиля, які опинилися під російською окупацією. Вони таємно рахували російську техніку, встановлювали її місцезнаходження та вказувати напрямки руху.

Наражаючись на серйозний ризик, селяни були змушені ходити в поля та ліси в пошуках мобільного зв’язку, щоб відправити свою інформацію до Києва.

Washington Post пише, що за добу Чорнобиль Тур перетворився на своєрідну українську мережу інформаторів, які відстежували пересування російських військ.

У Чорнобиль Тур кажуть, що досі не можуть розкрити подробиці роботи цієї групи через її делікатний характер. Крім того, майже всі повідомлення в перші тижні війни довелося видалити, щоб захистити джерела, особливо у випадку, якщо війська РФ захоплять Київ. Але відео та переписка в Telegram, які група все ж зберегла, підтверджують її слова.

Ємельяненко, який вступив у тероборону, почав, за його словами, власну “спеціальну інформаційну операцію”. Він розповідав ЗМІ, що солдати, які залишаються в Чорнобильській зоні, зазнають великого впливу радіації: Чесно кажучи, це було великим перебільшенням. Мета полягала в тому, щоб змусити росіян хвилюватися, що вони всі помруть.