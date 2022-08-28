Швеція готова допомогти Україні розширити “зерновий коридор”

Серпень, 28 в 16:30

Швеція хоче допомогти Україні у забезпеченні експорту продовольства і для цього вона готова сприяти розширенню сухопутної частини “зернового коридору”.

Прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон повідомила місцеве видання Aftonbladet, що для цього будуть залучені експерти.

– Швеція має допомогти із експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу сказати, що ми, зі шведського боку, готові допомогти експертами з логістики, щоб прискорити розширення такої солідарності, – сказала Андерссон.

За її словами, така робота вже ведеться під егідою ЄС, насамперед через Румунію.

Зараз дивляться

– Війна триває у незмінній силі та жорстокості. Україна чинить сильний опір, а Путін не демонструє жодних ознак зменшення агресії, – повідомила прем’єр.

Джерело: Aftonbladet