Суперечить історичним фактам і здоровому глузду: в “ЛНР” підготували методичку до 1 вересня

Серпень, 28 в 13:48

Терористи з “ЛНР” до 1 вересня підготували розлогий багатосторінковий документ під назвою “Структурний план уроку на тему “Моя історія””.

В українській розвідці повідомляють, що саме з цього на окупованих територіях загарбники планують розпочати навчання школярів.

— Загалом запропонований “план” являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено, – йдеться у повідомленні ГУР.

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Зараз дивляться

“Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність “Серцевинної Землі” – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов’яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром”.

“Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві”.

“Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію”.

При цьому слід нагадати, що хрещення Русі відбулося в Києві, а в Херсонесі хрестився сам київський князь Володимир. А щодо Старої Ладоги та Новгорода, то ці населені пункти молодші за Київ.

Далі сюрреалізм окупантів та росіян ще далі ширився за межі здорового глузду. Ось ще кілька цитат, якими вони збираються “годувати” у школах на тимчасово окупованих територіях дітей:

“Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових “українських” слів”.

“Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла “Україна імені Володимира Ілліча Леніна”… Українська мова нав’язувалась людям насильно”.

“Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді”.

“Перетворення України на “антиросію” велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО”.

“Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців”.

Це при тому, що більшовицька та радянська влада продовжувала політику Російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови, переслідувала та відправляла до ГУЛАГу борців за українську незалежність та влаштовувала терор і Голодомор.

Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.