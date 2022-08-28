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Факти / Україна

Суперечить історичним фактам і здоровому глузду: в “ЛНР” підготували методичку до 1 вересня

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
1984
Фото: Depositphotos

Терористи з “ЛНР” до 1 вересня підготували розлогий багатосторінковий документ під назвою “Структурний план уроку на тему “Моя історія””.

В українській розвідці повідомляють, що саме з цього на окупованих територіях загарбники планують розпочати навчання школярів.

— Загалом запропонований “план” являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено, – йдеться у повідомленні ГУР.

Більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

Зараз дивляться
  • “Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність “Серцевинної Землі” – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов’яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром”.
  • “Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві”.
  • “Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію”.

При цьому слід нагадати, що хрещення Русі відбулося в Києві, а в Херсонесі хрестився сам київський князь Володимир. А щодо Старої Ладоги та Новгорода, то ці населені пункти молодші за Київ.

Фото: ГУР

Далі сюрреалізм окупантів та росіян ще далі ширився за межі здорового глузду. Ось ще кілька цитат, якими вони збираються “годувати” у школах на тимчасово окупованих територіях дітей:

  • “Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових “українських” слів”.
  • “Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла “Україна імені Володимира Ілліча Леніна”… Українська мова нав’язувалась людям насильно”.
  • “Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, в якій особливо витончувалися бандерівці, що осіли в Канаді”.
  • “Перетворення України на “антиросію” велося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО”.
  • “Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців”.

Фото: ГУР

Це при тому, що більшовицька та радянська влада продовжувала політику Російської імперії і цілеспрямовано звужувала використання української мови, переслідувала та відправляла до ГУЛАГу борців за українську незалежність та влаштовувала терор і Голодомор.

Відтак, одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти.

Джерело: ГУР
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