Третій армійський корпус сил РФ не змінить ситуацію в Україні – ISW

Серпень, 28 в 9:48

Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе створити ефективну бойову міць в Україні.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, російські окупанти хочуть направити третій армійський корпус для посилення наступальних операцій в районі Донецька, де наступ в районі Мар’їнки, Пісків і Авдіївки призупинився. Частини третього армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південному напрямку.

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Війська третього армійського корпусу тренуються з використанням більш сучасної російської техніки, такої як бойові машини піхоти БМП-3, танки Т-80БВМ і Т-90М, а також новітні варіанти штурмової гвинтівки АК-12.

– Однак елементи третього армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць. Краще оснащення не обов’язково зробить сили ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений чи дисциплінований, – зазначили в ISW.

Аналітики стверджують, що ефективність від надходження такої кількості добровольців також знизиться через те, що у РФ бракує досвідчених командирів.

Нагадаємо, що Росія, певно що, перекидає на фронт в Україні нещодавно сформований третій армійський корпус.

За даними Conflict Intelligence Team, з упевненістю сказати, де саме російське командування планує використовувати сили корпусу, поки що не можна. Проте ешелони прямують на південь Ростовської області, яка найближча до Донецька біля Запорізького напрямку.

Джерело: ISW