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Факти / Україна

У Дії з 29 серпня з’явиться низка нових сервісів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Дії з 29 серпня з’явиться низка нових сервісів

Міністерство цифрової трансформації планує 29 серпня запустити низку нових сервісів у застосунку Дія.

– Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів, і вже завтра в Дії будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання, – цитує агентство текст анонсу брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також у Дії хочуть відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Ще в середині серпня Мінцифра запустила бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта в Дії, а також відображення цих документів англійською мовою.

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Послугу з шерингу авто Мінцифра планувала запустити ще до початку повномасштабного війни в Україні. Запуск припинили через закриття реєстрів з міркувань безпеки.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: портал Дія

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