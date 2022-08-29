У Дії з 29 серпня з’явиться низка нових сервісів
Міністерство цифрової трансформації планує 29 серпня запустити низку нових сервісів у застосунку Дія.
– Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів, і вже завтра в Дії будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання, – цитує агентство текст анонсу брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Також у Дії хочуть відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.
Ще в середині серпня Мінцифра запустила бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта в Дії, а також відображення цих документів англійською мовою.
Послугу з шерингу авто Мінцифра планувала запустити ще до початку повномасштабного війни в Україні. Запуск припинили через закриття реєстрів з міркувань безпеки.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Фото: портал Дія