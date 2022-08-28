Серпень, 28 в 11:51

У Дніпрі 28 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. За їхніми даними, звуки вибухів були у передмісті Дніпра з боку Запоріжжя.

Крім того, після вибухів над містом виникло задимлення.

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Зазначимо, що у місті оголосили повітряну тривогу о 11.34, а скасували об 11.56.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Дніпрі поки що немає.

Міський голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий закликав місцевих жителів терміново залишити дачі та зателефонувати рідним, які там знаходяться.

Фото: місцеві Telegram-канали