У кримській Алупці чути вибухи, повідомляють про “пожежу в лісі”
У неділю, 28 серпня, близько 14:00 у тимчасово окупованому Криму, в Алупці, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та Telegram-канали.
Тим часом нардеп Олексій Гончаренко припустив, що “казки про роботу ППО” ось-ось розпочнуться.
У мережі з’явилося відео, на якому видно дим на тлі окупаційного прапора, як стверджується, в Алупці. Уточнюється, що після вибухів у місті стало відомо про пожежу у лісі.
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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Фото: 831 бригада тактичної авіації (ілюстраційне)