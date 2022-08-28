Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У кримській Алупці чути вибухи, повідомляють про “пожежу в лісі”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У кримській Алупці чути вибухи, повідомляють про “пожежу в лісі”

У неділю, 28 серпня, близько 14:00 у тимчасово окупованому Криму, в Алупці, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та Telegram-канали.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко припустив, що “казки про роботу ППО” ось-ось розпочнуться.

У мережі з’явилося відео, на якому видно дим на тлі окупаційного прапора, як стверджується, в Алупці. Уточнюється, що після вибухів у місті стало відомо про пожежу у лісі.

Зараз дивляться

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте
В окупованій Новій Каховці знову вдало знищили базу ворога

Фото: 831 бригада тактичної авіації (ілюстраційне)

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка