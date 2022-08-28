Серпень, 28 в 14:22

У неділю, 28 серпня, близько 14:00 у тимчасово окупованому Криму, в Алупці, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та Telegram-канали.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко припустив, що “казки про роботу ППО” ось-ось розпочнуться.

У мережі з’явилося відео, на якому видно дим на тлі окупаційного прапора, як стверджується, в Алупці. Уточнюється, що після вибухів у місті стало відомо про пожежу у лісі.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Фото: 831 бригада тактичної авіації (ілюстраційне)