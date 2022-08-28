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Факти / Україна

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

Вдень 28 серпня у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас на території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 13:39 і закінчилась о 13:48 (небезпека тривала 9 хвилин).

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Також сьогодні ворог атакував Дніпро. Звуки вибухів було чутно у передмісті з боку Запоріжжя, потім виникло задимлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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