Серпень, 28 в 13:47

Вдень 28 серпня у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас на території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 13:39 і закінчилась о 13:48 (небезпека тривала 9 хвилин).

Зараз дивляться

Також сьогодні ворог атакував Дніпро. Звуки вибухів було чутно у передмісті з боку Запоріжжя, потім виникло задимлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.