Серпень, 28 в 9:11

Збройні сили України у війні з Росією успішно застосовують концепцію опору ROC. Ознаки її використання помітні з серії вибухів у Криму.

Американські ЗМІ пояснюють, що Оперативна концепція опору (Resistance Operating Concept/ROC) була розроблена США спільно з НАТО та іншими союзниками у 2013 році, після війни РФ з Грузією у 2008 році.

Вона не призначена для створення або підтримки повстанського руху. Її мета – створити санкціоновані урядом сили, які будуть проводити дії проти іноземних окупантів для відновлення суверенітету.

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CNN пише, що підходом керуються не тільки українські військові, а й цивільне населення країни в межах узгодженого опору російській армії.

Оперативна концепція опору передбачає використання коктейлів Молотова, навмисні підпали і додавання хімікатів до бензобаків для диверсії ворожих транспортних засобів.

Також ця доктрина закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, щоб запобігати поширенню ворожої інформації і підтримувати єдність населення.

Зокрема, відео ударів ЗСУ по російських танках стали вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки в західних ЗМІ на свою користь.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Шварц, командувач командуванням спеціальних операцій в Європі при розробці доктрини, сказав CNN, що українці використовують всі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати Збройні сили РФ.