Серпень, 28 в 12:01

На Запоріжжі було чути понад 10 вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі. Ймовірно, відбувся артилерійський обстріл.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Запоріжжі поки що немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що від 04.00 до 06.00 російські окупанти обстрілювали місто Оріхів Запорізької області. Через обстріл виникло багато пожеж.

Снаряди зруйнували кілька приватних будинків. Рятувальники ДСНС уже локалізували пожежі. Інформацію про постраждалих уточнюють.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олександр Старух