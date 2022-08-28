Серпень, 28 в 13:44

В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – Збройні сили України вдало знищили чергову базу російських окупантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Наголошується, що удар був точний, тому цивільне населення не постраждало. З’ясовуються втрати ворога.

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Вибух пролунав в районі заводу Сокіл.

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Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти намагаються видати удари по базі як роботу своєї ППО.

– Хоч пропагандисти пишуть, що їхню ППО було чітко чути — в Новій Каховці рашисти отримали чергову “бавовну” від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі Сокіл, – розповів Хлань.

Ввечері 21 серпня у Новій Каховці на Херсонщині пролунало близько 15 вибухів. Згодом стало відомо, що вкотре “прилетіло” по позиціях росіян.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 186 добу.

Фото: Оперативний ЗСУ