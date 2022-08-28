Восени на фронті можуть статися величезні зміни – експерт назвав причину

Серпень, 28 в 20:03

Вже восени на фронті можуть статися величезні зміни через повернення тисяч українських військових із навчань у Європі.

Про це заявив український експерт Михайло Жирохов.

– Цілком очевидно (що восени відбудуться серьйозні зміни, – Ред.). Оскільки до жовтня закінчує навчання корпус українських добровольців, який був направлений до Європи, – сказав експерт

Солдати вирушили до таких країн, як Велика Британія, Польща, Німеччина та Литва.

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Жирохов також зазначив, що восени ситуація на фронті також багато в чому залежатиме від погоди.

– Польові дороги, особливо на Херсонщині, на Донбасі розмокають, тому доставка, логістика стає практично неможливою. Активні бойові дії практично завмирають до зими, поки все це не підмерзне. Але може підмерзнути, а може і ні, – сказав він.

Джерело: Polskie Radio