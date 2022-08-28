Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Восени на фронті можуть статися величезні зміни – експерт назвав причину

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
генштаб, війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Вже восени на фронті можуть статися величезні зміни через повернення тисяч українських військових із навчань у Європі.

Про це заявив український експерт Михайло Жирохов.

– Цілком очевидно (що восени відбудуться серьйозні зміни, – Ред.). Оскільки до жовтня закінчує навчання корпус українських добровольців, який був направлений до Європи, – сказав експерт

Солдати вирушили до таких країн, як Велика Британія, Польща, Німеччина та Литва.

Зараз дивляться

Жирохов також зазначив, що восени ситуація на фронті також багато в чому залежатиме від погоди.

– Польові дороги, особливо на Херсонщині, на Донбасі розмокають, тому доставка, логістика стає практично неможливою. Активні бойові дії практично завмирають до зими, поки все це не підмерзне. Але може підмерзнути, а може і ні, – сказав він.

Читайте
Війна в Україні може затягнутися на роки, а мир залежить від Путіна - Бербок

Джерело: Polskie Radio

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка