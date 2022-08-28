Серпень, 28 в 15:09

Вночі 28 серпня у тимчасово окупованому місті Сватове на Луганщині була знищена база російських окупантів на території агрофірми Шанс.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що майже всі російські війська вже вийшли зі Сватового.

– Там у них була аграрна база, де вони робили передислокацію. І знову на тій базі сталась “бавовна”. Ще кілька годин тому там все дуже палало і підривалось, – сказав Гайдай.

Раніше Гайдай зазначав, що на Донбасі російські військові просуваються значне повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.

Зараз дивляться

РФ наказує армії щодня проходити до 5 кілометрів, але окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу. За словами глави ОВА, окупанти підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.