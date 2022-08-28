Серпень, 28 в 9:33

З початку повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували близько 46 750 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 250 загарбників, три ворожих танки, три бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, два безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 942 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 4 257 (+3);

артилерійські системи – 1 050 (+5);

РСЗВ – 274;

засоби ППО – 148;

літаки – 234;

гелікоптери – 202;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 171 (+6);

спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

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