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Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили 250 окупантів та три ворожих танки – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували близько 46 750 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 250 загарбників, три ворожих танки, три бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, два безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

  • танки ‒ 1 942 (+3);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 257 (+3);
  • артилерійські системи – 1 050 (+5);
  • РСЗВ – 274;
  • засоби ППО – 148;
  • літаки – 234;
  • гелікоптери – 202;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);
  • крилаті ракети – 196;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 171 (+6);
  • спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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