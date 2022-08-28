За добу ЗСУ знищили 250 окупантів та три ворожих танки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували близько 46 750 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За минулу добу ЗСУ вдалося знищити 250 загарбників, три ворожих танки, три бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, два безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 942 (+3);
- бойові броньовані машини ‒ 4 257 (+3);
- артилерійські системи – 1 050 (+5);
- РСЗВ – 274;
- засоби ППО – 148;
- літаки – 234;
- гелікоптери – 202;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2);
- крилаті ракети – 196;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 171 (+6);
- спеціальна техніка – 99.
Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Донецькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
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