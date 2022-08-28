Загальний обсяг 45 тис. тонн: через порти Дунаю пройшла рекордна кількість суден

Серпень, 28 в 11:28

Вранці з українських портів вийшло ще шість суден із зерном. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Тим часом в Міністерстві інфраструктури України заявили, що за минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських дунайських портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден.

Їхній загальний обсяг – 45 тис. тонн. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай – Чорне море пройшло сім суден, а через румунський канал Суліна — чотири.

– З березня нам уже вдалось перевезти через дунайські порти понад 4 млн тонн зерна. Наразі це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн, – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік.

У Мінінфраструктури нагадали, на початку липня гирло Бистре суднового ходу річки Дунай — Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки тому, що ЗСУ звільнили острів Зміїний.

До цього захід в українські дунайські порти був можливий лише через канал Суліна, який проходить територією Румунії.

Джерело: Мінінфраструктури, Міністерство національної оборони Туреччини

Фото: Мінінфраструктури