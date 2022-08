Останній наказ президента РФ про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво вплине на її спроможності у війні проти України.

Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони нагадали про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити армію РФ на близько 140 тис. осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

Там пояснили, що Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників – мало, а призовники, принаймні технічно, не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WfWw8IS4aT

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 28, 2022