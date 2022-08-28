Серпень, 28 в 11:14

Останній наказ президента РФ про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво вплине на її спроможності у війні проти України.

Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони нагадали про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити армію РФ на близько 140 тис. осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

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– Залишається незрозуміло, чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні, – зазначили у розвідці.

Там пояснили, що Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників – мало, а призовники, принаймні технічно, не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WfWw8IS4aT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 28, 2022

Крім того, за даними ISW, сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе створити ефективну бойову міць в Україні.

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