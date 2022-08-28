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Факти / Україна

Збільшення армії навряд чи суттєво посилить бойові потужності РФ в Україні – британська розвідка

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Збільшення армії навряд чи суттєво посилить бойові потужності РФ в Україні – британська розвідка
Фото: Depositphotos

Останній наказ президента РФ про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво вплине на її спроможності у війні проти України.

Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони нагадали про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити армію РФ на близько 140 тис. осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

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– Залишається незрозуміло, чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні, – зазначили у розвідці.

Там пояснили, що Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників – мало, а призовники, принаймні технічно, не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ.

Крім того, за даними ISW, сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе створити ефективну бойову міць в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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