ЗСУ знищили три пункти управління РФ та склади боєприпасів – ОК Південь

Серпень, 28 в 17:25

ЗСУ знищили два пункти управління РФ в Херсоні та Дар’ївці. Також завдали удару по 35 рашистській армії в Новій Каховці.

Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, три авто-бронетехніки та самохідна гаубиця Мста-С.

– Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагаючись реанімувати пошкоджену логістику і транспортне сполучення на окупованих територіях, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Ворог важкою артилерією 203-го і 152-го калібрів, реактивними системами залпового вогню Град обстріляв південні райони Дніпропетровської області. Без людських втрат.

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Нікопольський район окупанти накрили вогнем з Градів та важкої артилерії, в результаті чого було пошкоджено кілька житлових будинків та автівок.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах зруйновані житлові будинки, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики, перебито лінію електропередач.

– В Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та промислових об’єктах.

Високоточною авіаційною ракетою класу повітря-земля Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки, – йдеться у повідомленні.

Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ, уражені і не функціонують.

Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу, задач та загроз, що несе на своїх бортах продовжує маневрувати поблизу узбережжя Криму.

Також у ОК Південь попереджають про імовірну активізацію ворожої авіації.

Джерело: ОК Південь