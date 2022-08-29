Карта бойових дій на 29.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 29 в 13:06

Протягом минулої доби українські захисники зупинили окупантів на трьох напрямках на Сході.

Карта бойових дій в Україні на 29.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

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На останньому напрямку ворог гатив зі ствольної артилерії по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області, а також залучав безпілотники до повітряної розвідки.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки.

Ворожий авіаудар прийшовся біля Нового.

На цьому напрямку росіяни також інтенсивно розвідували ситуацію за допомогою безпілотного літального апарата.

На Слов’янському напрямку зафіксовано роботу ворожого безпілотника, а також обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки.

Із втратами відійшли окупанти після безглуздої спроби розвідки боєм у районі Долини.

Не увінчались успіхом і намагання російських загарбників штурмовими діями покращити тактичне положення біля Богородичного.

На Краматорському напрямку під вогнем усіх наявних артилерійських систем перебували райони неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки.

Авіацію окупанти залучили для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку під обстрілом перебувала військова та цивільна інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми.

Авіаудари прийшлися в районах Яковлівки та Кодеми. Крім того, на цьому напрямку також діяв ворожий безпілотник.

Поблизу Кодеми та Зайцевого українські захисники зупинили спробу ворожого наступу.

На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя й Тоненького.

Провалився в армії РФ наступ у районі Першотравневого, де ворог прагнув покращити тактичне положення.

Позиції українських військ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки на Новопавлівському напрямку російські загарбники обстріляли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, авіацію для удару застосували в районі Володимирівки.

Позиції ЗСУ в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль на Запорізькому напрямку окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків.

Авіаударів завдали загарбники біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку російські війська обстрілювали із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Першотравневе, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате.

Для завдання ударів РФ залучила авіацію біля Новогригорівки та Андріївки.

На цьому ж напрямку активно діяли розвідувальні безпілотники окупантів.

Втрати РФ на 29 серпня 2022

особового складу – близько 47 100 (+350),

танків ‒ 1 947 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 4 269 (+12),

артилерійських систем – 1 060 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 279 (+5),

засобів протиповітряної оборони – 149 (+1),

літаків – 234,

гелікоптерів – 203 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 844 (+6),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 188 (+17),

спеціальної техніки – 101 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.