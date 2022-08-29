Серпень, 29 в 15:57

Кремлівський диктатор Володимир Путін зазнав стратегічного провалу в розв’язаній ним повномасштабній війні проти України.

Про це заявив американський дипломат, колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що Путін зазнав провалу “за всіма стратегічними цілями”, які він визначив для нападу на Україну шість місяців тому.

– Пам’ятаєте, пів року тому він сказав, що збирається “об’єднати” українців та росіян?.. У нього це не вийшло. Провалилася “денацифікація”. Провалилася “демілітаризація”. Йому не вдалося захопити столицю Київ. А зараз він просто воює на Донеччині та Херсонщині, – наголосив Макфол.

Він нагадав про рішення Кремля збільшити армію РФ на майже 140 тис. осіб на тлі значних втрат у війні проти України, низького рівня підготовки та деморалізованості російських солдатів. Макфол додав, що при цьому ситуація для РФ є безвихідною.

Зараз дивляться

– Отже, на стратегічному рівні я думаю, що він (Путін, – Ред.) зазнав провалу в цій війні, – повідомив дипломат.

Макфол уточнив, що не бачить, щоб Путін “оговтався” від своїх невдач в Україні. На його думку, нова мета Кремля, ймовірно, полягає в тому, щоб повністю захопити Донбас. Проте для цього Росії знадобиться більше солдатів.

Дипломат вважає, що Путін не зможе провести відкриту загальну мобілізацію, щоб поповнити армію, оскільки це спровокує невдоволення серед російського населення.

Днями колишній директор ЦРУ та міністр оборони США Леон Панетта наголосив, що США і НАТО вперше в історії провели для Путіна межу, яку він не зміг переступити. Кремлівський диктатор вважав, що якщо здійснить повномасштабний напад на Україну, то країни Заходу не зможуть протистояти. Однак він помилявся.