Серпень, 29 в 21:24

Легенду про те, що “Росія – потужна країна”, потрібно забути.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу на 17-му Стратегічному форумі у Словенії.

– Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни, як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо, – сказав глава держави.

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Зеленський зазначив, що головна ціль України – повернути свої території, а процес досягнення може бути різний.

Відповідаючи на запитання про можливі переговори, він сказав, що для цього потрібна згода двох сторін.

– Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні – це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас та Крим – російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того як вони проведуть там якийсь “референдум”, – наголосив президент.

На думку президента, “представники влади РФ обов’язково запропонують нам стіл переговорів, коли побачать силу у світі, який підтримує Україну”.